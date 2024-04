Quảng Nam: khai thác hải sản tăng trưởng nhờ thời tiết trên biển thuận lợi

Từ đầu năm đến nay, thời tiết trên biển thuận lợi cho các tàu đánh bắt hải sản ở các ngư trường; đối tượng khai thác chủ yếu như: cá đù, cá ngừ, cá nục, mực nang, cá thu, cá cơm, cá trích, cá hố, ghẹ…

Đến cuối tháng 4, tổng sản lượng thủy sản khai thác trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 35 nghìn tấn, tăng 330 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng khoảng 1%. Trong số này, sản lượng khai thác thủy sản đạt gần 30 nghìn tấn, tăng 150 tấn so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 5,5 nghìn tấn, tăng hơn 3% so với cùng kỳ.

Thời gian qua, hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh được chú trọng; ngành chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ theo quy định nhằm khuyến kích ngư dân nỗ lực vươn khơi bám biển, duy trì sản xuất bền vững.

Hiền Viên – Trung Hiếu