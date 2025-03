Chiều ngày 4/3, tại huyện Quế Sơn, giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam, tranh cúp Nyna lần thứ X năm 2025 chính thức khai mạc.

Quảng Nam khai mạc giải bóng chuyền nữ năm 2025

Tham dự giải năm nay có 11 đội bóng chuyền nữ các địa phương: Quế Sơn, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An, Hiệp Đức, Nam Trà My, Duy Xuyên, Tiên Phước, Đại Lộc, Phú Ninh và Tam Kỳ được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu loại trực tiếp chọn ra đội vô địch.

Giải đấu là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cũng là cơ hội để các vận động viên thi đấu cọ xác, nâng cao trình độ và cũng là dịp để tuyển chọn vận động viên chất lượng cho các tuyến đào tạo bóng chuyền Quảng Nam. Giải sẽ bế mạc và trao thưởng vào ngày 7/3.

Đại Quang – Quốc Thành