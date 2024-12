Quảng Nam: Huyện Nam Trà My tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non, mẫu giáo

Sáng nay (13/12), 23 giáo viên đến từ 10 trường mầm non trên địa bàn huyện Nam Trà My tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp học mầm non, mẫu giáo năm học 2024-2025 do Phòng GD&ĐT huyện tổ chức.

Hội thi trải qua hai phần: phần thi báo cáo biện pháp về đổi mới phương pháp dạy học tại cơ sở mầm non và phần thi tiết dạy thực hành hoạt động giáo dục tại ba đơn vị trường mầm non là Trường Mầm non Hoa Mai, Trường Mẫu giáo Sơn ca và trường Mẫu giáo Hướng Dương.

Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp huyện” là cơ sở để giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em đối với giáo viên mầm non.

Minh Trang