Quảng Nam huy động hơn 3.200 cán bộ phục vụ công tác thi tốt nghiệp THPT

Bên cạnh cơ sở vật chất đã được chuẩn bị chu đáo, lực lượng giám thị và thí sinh Quảng Nam đều sẵn sàng tâm thế để ngày 27/6 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

Sở GD-ĐT cho biết, tham gia công tác coi thi năm nay, ngành GD-ĐT đã huy động gần 2.500 cán bộ, giáo viên làm lãnh đạo các điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát, trong đó nhiều nhất là cán bộ coi thi gần 1.800 người. Ngoài ra, còn có hơn 700 người gồm nhiều lực lượng như công an, y tế, trật tự viên, bảo vệ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn tại 56 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những thông tin, quy định liên quan đến kỳ thi cho thí sinh, ngành GD-ĐT còn triển khai nhiều phương án hỗ trợ thí sinh trước và trong kỳ thi, nhất là đối với học sinh miền núi, người dân tộc thiểu số.

Ngày 27/6, buổi sáng thí sinh thi môn Ngữ văn, buổi chiều thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút/môn.

Ly Lan – Quốc Thành