Quảng Nam: Hoiana và đảo Ký ức Hội An có hạng mục được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards

Tại lễ trao Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards vừa diễn ra tại Bồ Đào Nha vào ngày ngày 24/11, hai khu du lịch quy mô tại Quảng Nam có hạng mục được vinh danh tại đây đó là Hoiana và đảo Ký ức Hội An.

Với hạng mục Khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất thế giới, Khu phức hợp du lịch-nghỉ dưỡng Hoiana đã được vinh danh, cùng với Đảo Ký ức Hội An trong hạng mục Tổ hợp du lịch, văn hóa & giải trí hàng đầu thế giới.

Hoiana nằm tại huyện Duy Xuyên, cách phố cổ Hội An khoảng 10km. Đây là một trong các dự án đầu tư nước ngoài quy mô nhất Quảng Nam và là trung tâm của các sự kiện thể thao, hội nghị quốc tế.

Hoiana nằm trên suốt 4km bờ biển với tổng cộng hơn 1.200 phòng thuộc 4 khách sạn 5 sao. Khu nghỉ dưỡng này còn có 20 nhà hàng và quán bar, sân golf.

Đảo Ký ức Hội An nằm kề cận khu đô thị cổ Hội An với 3 phân khu: sân khấu lớn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh, công viên văn hóa chủ đề và khu dịch vụ spa, ẩm thực. Điểm nhấn của tổ hợp chính là show diễn Ký ức Hội An – chương trình nghệ thuật tái hiện 400 năm Hội An thiên biến bằng công nghệ trình diễn thực cảnh.

Ra đời vào năm 1993, Giải thưởng Du lịch thế giới World Travel Awards là giải thưởng uy tín được công nhận trên toàn thế giới và được ví như “giải Oscar của ngành du lịch”.

Hiền Viên – Trung Hiếu