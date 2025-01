Quảng Nam: Hội An đầu tư 7 tỷ đồng trang trí hoa xuân phục vụ người dân và du khách du xuân

Tết Nguyên Đán 2025, thành phố Hội An chi hơn 7 tỷ đồng để trang trí, tổ chức nhiều các hoạt động giải trí phong phú trong đó có loại hình trải nghiệm cho du khách và phục vụ người dân vui xuân.

Theo đó, thành phố Hội An trang trí cảnh quang đẹp mắt, tươi sáng bằng hoa tươi tại các khu vực công cộng và khu vực phố cổ. Hội vui xuân Tết Ất Tỵ này, thành phố Hội An sẽ điều chỉnh các hoạt động theo hướng mới, tạo điều kiện cho cộng đồng trực tiếp sáng tạo, giảm áp lực cho phố cổ. Trong khi đó, Công an thành phố triển khai lực lượng đảm bảo an toàn cho du khách và người dân đón tết an toàn theo 5 tiêu chí “An toàn – An sinh – Phúc lợi – Sức khỏe và Hạnh phúc”.

Thành phố Hội An còn trích nguồn ngân sách, các nhà hảo tâm, đơn vị từ thiện tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cho những hộ khó khăn bằng những hiện vật thiết thực, đảm bảo tất cả người dân đều đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Tấn Châu – Văn Vũ