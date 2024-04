Quảng Nam giảm án cho 15 phạm nhân dịp 30/4

Sáng 26/4, Trại tạm giam Công an tỉnh và các Nhà tạm giữ Công an cấp huyện thuộc Công an tỉnh đã tổ chức công bố Quyết định giảm án cho các phạm nhân dịp 30/4.

Công bố Quyết định giảm án cho các phạm nhân dịp 30/4

Theo quyết định của Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù Tòa án tỉnh Quảng Nam, có 11 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh và 04 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Nhà tạm giữ Công an cấp huyện được giảm án bằng thời hạn phạt tù còn lại. Đây là những phạm nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về thời gian chấp hành án, thực hiện trách nhiệm dân sự; đã tích cực học tập, lao động cải tạo, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, được xếp loại chấp hành án phạt tù khá, tốt và đã được Hội đồng thẩm định Công an xét duyệt kỹ lưỡng.

Việc giảm án, tha tù trước thời hạn thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho các phạm nhân sớm đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập với cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Ngay sau khi công bố quyết định, các phạm nhân được về với người thân, gia đình. Niềm vui của những phạm nhân được trở về càng ý nghĩa hơn trong dịp lễ 30/4 này.

Được biết, dịp lễ 30/4, có 38 phạm nhân đang chấp hành án tại các cơ sở giam, giữ thuộc Công an tỉnh được đề nghị xét giảm án. Tòa án nhân dân tỉnh đã có quyết định giảm án cho 15 phạm nhân, các phạm nhân còn lại sẽ xem xét có quyết định trong thời gian đến.

Xuân Mai