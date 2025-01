Quảng Nam: Du khách cùng người dân Hội An chào năm mới 2025

Tối 31/12/2024, thời khắc cuối năm 2024, hàng nghìn người dân và du khách đã cùng hòa vào không khí vui tươi, nhộn nhịp của các vũ điệu bùng cháy, đầy sức sống trong chương trình giao lưu âm nhạc “Hội An – Xuân và Tuổi trẻ” và Dạ hội “Hội An chào năm mới 2025” diễn ra tại Công viên Hội An.

Du khách cùng người dân Hội An chào năm mới 2025

Rất đông người dân và du khách đã đổ về phố cổ Hội An, Công viên Hội An để cùng tham gia các chương trình nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật đường phố, dạ hội âm nhạc đặc sắc và cùng chào đón khoảng khắc chào năm mới 2025.

Mở đầu chuỗi hoạt động là chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố tại khu vực phố cổ Hội An, kết hợp trình diễn của các nghệ sĩ múa cùng các ban nhạc truyền thống và đương đại mang lại cho khán giả những giai điệu âm nhạc đầy cuốn hút, sôi động.

Chương trình Giao lưu âm nhạc “Hội An – Xuân và Tuổi trẻ” và Dạ hội “Hội An chào năm mới 2025”, khán giả được hòa vào không khí nhộn nhịp của các vũ điệu trẻ trung, sôi động với kéo dài qua thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới với sự tham gia của các ban nhạc, nhóm nhảy mang tinh thần trẻ trung, sôi động để chào năm mới 2025.

Trên khắp địa bàn thành phố Hội An cũng có các hoạt động chào đón năm mới hấp dẫn của các doanh nghiệp và cộng đồng với đa dạng sắc thái văn hóa độc đáo đón chào năm mới 2025…

Sáng ngày 1/1/2025, tại khu vực Chùa Cầu, thành phố Hội An cũng đã tổ chức “Đón đoàn khách đầu tiên tham quan Đô thị cổ Hội An năm 2025”, như là lời chào đón nồng nhiệt đến tất cả những vị khách đã, đang và sẽ chọn Hội An làm điểm đến tham quan và trải nghiệm.

Hiền Viên – Minh Anh