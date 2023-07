Quảng Nam đề nghị người dân mua đất dự án An Cư 1 khởi kiện chủ đầu tư ra Toà án hành chính

Sáng nay 20/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tiếp và giải quyết khiếu nại của 271 hộ dân mua đất thuộc Dự án An Cư 1, phường Điện Ngọc – thị xã Điện Bàn.

Theo đơn khiếu nại, 05 hộ dân đại diện cho 271 hộ dân đã đặt mua đất Dự án An Cư 1, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn và đã nộp đủ tiền từ năm 2017 đến nay nhưng chưa được công ty Bách Đạt An – chủ đầu tư và công ty Cổ phần Địa ốc First Real – nhà đầu tư, phân phối dự án giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang giải thích, thời gian qua, UBND tỉnh giao cho công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư 10 dự án, trong đó, có dự án An Cư 1 đã hoàn thành các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 4,47/5,3ha.

Tuy nhiên, do chủ đầu tư Bách Đạt An và nhà phân phối Công ty Cổ phần Địa ốc First Real đã tự động hợp đồng mua bán với người dân không theo quy định pháp luật, dẫn đến vi phạm.

Hiện nay, Bách Đạt An, chủ đầu tư dự án An Cư 1 không tích cực thiện chí thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đề nghị người dân mua đất dự án An Cư 1 khởi kiện ra Toà án hành chính để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Viết Tuyên – Quốc Thành