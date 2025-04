Quảng Nam đánh giá tiến độ thực hiện dự án thuộc lĩnh vực giáo dục

Chiều 29/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, các sở, ngành liên quan đánh giá tình hình thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng báo cáo tiến độ triển khai 13 dự án, công trình thuộc lĩnh vực giáo dục do Ban làm chủ đầu tư, như: Trường THPT Trần Đại Nghĩa và Trường THPT Quế Sơn; Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang; Trường THPT Lương Thúc Kỳ, huyện Đại Lộc; Trường THPT Núi Thành; cải tạo, nâng cấp trường THPT Nguyễn Thái Bình và Trường THPT Tiểu La, Thăng Bình; Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy Xuyên; Trường THPT Tố Hữu, huyện Nam Giang….Trong đó, nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tỷ lệ giải ngân đạt thấp do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Ngoài ra, có 7 dự án giai đoạn 2021-2025 đề xuất chuyển sang giai đoạn 2026-2030 do thiếu hụt nguồn vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định, các dự án trên có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đây được xem là một trong những nhiệm vụ trong tâm của tỉnh. Vì vậy để khắc phục tình trạng chậm tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng cần khẩn trương đưa ra giải pháp, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ. Trong đó, đối với nhóm công trình đã hoàn thành các hạng mục, cần nhanh chóng tập hợp hồ sơ trình kiểm tra, nghiệm thu để sớm bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với các dự án đang triển khai, nhất là dự án sẽ bàn giao trong tháng 9/2025 cần giải quyết hiệu quả vấn đề bất cập, chủ yếu là nhu cầu nguồn vật tư đất cát, đá xây dựng, mặt bằng thi công để đảm bảo công trình đúng lộ trình đã xây dựng. Song song với đó hoàn thành hồ sơ, thủ tục, đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy đinh.

Ngọc Trang – Duy Bình