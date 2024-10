Quảng Nam – Công an xã tích cực vận động, hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn

Tại Quảng Nam, sáng 27/10, mặc dù bão số 6 chưa đổ bộ nhưng tại các khu vực ven biển đã có gió cấp 6 kèm mưa to; nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, lực lượng Công an các xã đã tuyên truyền vận động và tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Tại các xã sát biển như Duy Hải, Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên, lực lượng Công an cơ sở đã phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng đã trực tiếp đến các hộ gia đình, nhất là những hộ gia đình có nhà không đảm bảo kiên cố, khu vực có nguy cơ ngập lụt để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ giúp dân di dời đến nơi ở an toàn.

Trong khi đó, tại huyện miền núi Phước Sơn, nhiều xã có nguy cơ sạt lở cao, Công an các xã đang tích cực nắm, rà soát và tiếp tục vận động người dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét… đến xen cư ở các hộ có nhà kiên cố và các nhà trú bão trên địa bàn.

Hiện lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh đã và đang bám sát địa bàn với tinh thần “ Lúc dân cần Công an có, khi dân khó có Công an” nhằm bảo đảm an toàn tính mạng của người dân là trên hết.

Xuân Mai