Quảng Nam: Cần chấm dứt tình trạng nuôi thủy sản trong khu neo đậu tàu cá An Hòa

Năm 2010, khu neo đậu tàu cá An Hòa ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam được đưa vào sử dụng với mục đích làm nơi neo đậu và tránh trú bão cho tàu thuyền. Sau đó, công trình này được nâng cấp để bảo đảm cho các tàu cá công suất lớn ra vào trú bão an toàn trong mùa mưa bão và được đánh giá cao về hiệu quả công năng sử dụng một âu thuyền. Tuy nhiên, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của địa phương, nhiều hộ dân đã chiếm dụng mặt nước làm các bè nuôi thủy sản.

Các lồng bè này được chằng néo sát trụ neo, chiếm dụng vị trí neo đậu và gây cản trở lối ra vào của tàu cá

Ghi nhận tại khu vực mặt nước của khu neo đậu tàu cá An Hòa có khoảng 30 lồng bè nuôi thủy sản của các hộ dân. Các lồng bè này được chằng néo sát trụ neo, chiếm dụng vị trí neo đậu và gây cản trở lối ra vào của tàu cá. Do không làm nghề biển nên các hộ dân ở đây đã tận dụng mặt nước của âu thuyền để thả bè nuôi cá nhằm kiếm thêm thu nhập.

Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ lồng bè, trả lại hiện trạng mặt nước. Tuy nhiên, các đợt vận động này chỉ mang giải pháp tạm thời vì sau đó các hộ dân nuôi trồng thủy sản tái diễn việc chiếm dụng mặt nước của khu neo đậu.

Đến nay, dù chưa xảy ra thiệt hại do va chạm giữa thuyền tàu với lồng bè nuôi thủy sản nhưng những tác động xấu sẽ khó tránh khỏi. Hiện mùa mưa bão đang đến rất gần, do đó, tỉnh Quảng Nam cần chỉ đạo các cấp, ngành vào cuộc để xử lý triệt để vấn đề nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ra vào neo đậu và các tình huống bất ngờ trên biển.

