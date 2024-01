Quảng Nam: bắt đối tượng liều lĩnh gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ đối tượng liều lĩnh gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Tam Kỳ, Quảng Nam chỉ trong một thời gian ngắn.

Đối tượng Nguyễn Văn Hưng

Ngày 13/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam phối hợp với Công an phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) khi đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm một xe gắn máy hiệu Jupiter tại khối phố Trường Đồng, phường Tân Thạnh, TP. Tam Kỳ.

Qua đấu tranh, Hưng khai nhận từ ngày 11 – 13/1 đã thực hiện liên tiếp 05 vụ trộm cắp trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng; tài sản trộm cắp gồm 02 xe máy, 02 laptop, 04 điện thoại di động và 01 máy tính bảng.

Đáng chú ý, Hưng là đối tượng có 01 tiền án về tội “Cướp tài sản”, 02 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi, hoạt động lưu động, liên tỉnh, khi bị phát hiện, sẵn sàng chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Xuân Mai – Thiên Duy