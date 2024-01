Quảng Nam: bắt 2 đối tượng mua bán trái phép 2 bánh heroin

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xóa chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng gồm Đoàn Văn Dũng (SN 1990, trú xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước) và Lường Văn Huế (SN 1992, trú huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), thu giữ 2 bánh heroin. Đây là 2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh Quảng Nam – Kon Tum.

Vào lúc 14 giờ 40 phút ngày 25/1 (tại xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước), tổ công tác gồm CBCS lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan đã phát hiện, khống chế, bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Dũng và tổ chức khám xét người, phương tiện xe máy.

Qua khám xét, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2 bánh heroin, trọng lượng gần 787 gam. Qua đấu tranh, đối tượng Dũng khai nhận đã mua số ma túy trên từ đối tượng Lương Văn Huế với giá 640 triệu đồng. 2 đối tượng đã gặp nhau, giao, nhận ma túy tại ngã ba Việt An, huyện Hiệp Đức.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã tổ chức đón lỏng trên tuyến đường từ huyện Hiệp Đức về Kon Tum, đến 16 giờ ngày 25/1 (tại xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn), lực lượng Công an đã phát hiện, bắt gọn đối tượng Huế. Khám xét khẩn cấp người và phương tiện, lực lượng Công an đã thu giữ 212 triệu đồng, 2 điện thoại di động, trong đó 200 triệu đồng là số tiền Huế nhận từ Dũng bằng việc mua bán ma túy.

Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng Đoàn Văn Dũng và Lường Văn Huế để mở rộng điều tra.

Xuân Mai