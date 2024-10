Quảng Nam – bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ

Cùng với công tác bảo đảm ANTT, giúp dân phòng, chống bão số 6, Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Quảng Nam đã và đang tập trung các phương án bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ, chủ động trước mọi tình huống.

Trực tiếp kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, an toàn các cơ sở giam giữ và công tác trực ban, trực chiến tại Công an TP. Hội An và Công an Thị xã Điện Bàn, Đại tá Võ Thị Trinh – Phó Giám đốc Công an Quảng Nam chỉ đạo Công an các địa phương phải chủ động trong mọi tình huống, bảo vệ an toàn trụ sở làm việc, khu vực giam giữ, trang thiết bị tài liệu; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho can, phạm nhân; đảm bảo nhu yếu phẩm duy trì chế độ ăn uống sinh hoạt bình thường đối với CBCS cũng như các can phạm nhân.

Cán bộ, chiến sỹ phải khắc phục mọi khó khăn, chủ động ứng phó bão một cách an toàn, hiệu quả. Với tinh thần chủ động phòng ngừa cao nhất, tuyệt đối không “lơ là”, chủ quan. Công an các địa phương đã có phương án cho các tình huống có thể diễn ra khi mưa, bão đến. Hiện các cơ sở giam giữ ngoài công tác bảo đảm an ninh, an toàn, việc dự trữ lương thực, nước uống cho CBCS và can phạm nhân cũng đã sẵn sàng.

Xuân Mai