Quảng Nam ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy với chủ đề “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy” từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2025, nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương; qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy; hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng sạch ma túy.

Theo kế hoạch, Công an Quảng Nam mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2025. Trong đó, lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt và thực hiện tốt chức năng cơ quan thường trực, tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện của các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và quán triệt lực lượng công an toàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm với các giải pháp cụ thể để đấu tranh phòng, chống ma túy, giảm cầu về ma túy, chú trọng chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, không để xảy ra việc “cắt khúc, cắt gọt hồ sơ, bắt gì xử lý đấy”, bỏ lọt hành vi phạm tội, không để tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp trên địa bàn quản lý. Tổ chức hiệu quả các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ gắn với điều tra tố tụng và phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân các cấp trong điều tra, đấu tranh khai thác mở rộng triệt để các vụ án về ma túy.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, nhất là khách sạn, quán bar, pub, karaoke, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống kết hợp âm thanh… để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý triệt để các hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Quản lý chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, tuyệt đối không để tội phạm ma túy lợi dụng sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, phát hiện, thống kê, lập danh sách tất cả người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quản lý; phối hợp với lực lượng Y tế tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện; tổ chức xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; chú trọng theo dõi chặt chẽ người nghiện đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế và các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy có biểu hiện loạn thần “ngáo đá” ngoài xã hội, không để các đối tượng phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy. Tích cực tham mưu triển khai công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; rà soát, tham mưu lựa chọn các cơ sở công lập đủ điều kiện để tham gia hoạt động cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.

Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy với lực lượng chức năng tỉnh Sê Kông (Lào) nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, xuyên quốc gia; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, giữ sạch ma túy tại các địa bàn biên giới.

Chủ động phát hiện và xem xét trách nhiệm, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định cán bộ, chiến sĩ thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, có biểu hiện câu kết, tiếp tay, bao che, làm ngơ cho các đối tượng sử dụng, tổ chức, chứa chấp sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, để các điểm, tụ điểm đã đấu tranh, triệt xóa hoạt động trở lại.

Sở Y tế – Tăng cường đầu tư nguồn lực, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực cho công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy; tiếp tục công bố cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, nhất là trạm y tế cấp xã, đáp ứng yêu cầu công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy tại địa bàn cơ sở. Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tại các cơ sở cai nghiện công lập. Xây dựng quy trình chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy, điều trị nghiện ma túy, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo quy định của Luật phòng, chống ma túy.

Đẩy mạnh nghiên cứu, kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong điều trị nghiện ma túy; triển khai các phương pháp y học và sản xuất các bài thuốc trong điều trị, can thiệp giảm tác hại và phục hồi chức năng cho người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy trong quá trình cai nghiện, nhất là ma túy tổng hợp; chủ động nghiên cứu, phát hiện và kịp thời thông tin, cảnh báo sớm về tác hại của các chất gây nghiện và chất hướng thần mới.

Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) và các cơ sở điều trị Methadone tăng cường công tác khám, tư vấn, điều trị, thường xuyên trao đổi và phối hợp với lực lượng công an theo dõi các đối tượng trong thời gian điều trị nghiện thay thế. Kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương nơi đối tượng cư trú về việc bỏ điều trị Methadone, thông báo cho công an cơ sở xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm pháp luật tại Cơ sở điều trị/Cơ sở cấp phát thuốc Methadone.

Quản lý chặt chẽ các hoạt động sản xuất, mua bán và sử dụng các loại nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và thuốc tiền chất dùng trong y học tại các cơ sở y tế để phòng ngừa các đối tượng lợi dụng sản xuất ma túy tổng hợp theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, tuyến biển; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với lực lượng công an đấu tranh triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm ma túy trên các tuyến biên giới đất liền, trên biển, cửa khẩu. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống ma túy cho quần chúng Nhân dân tại địa bàn biên giới, hải đảo, vận động Nhân dân không trồng cây chứa chất ma túy. Tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng của tỉnh Sê Kông (Lào) trong đấu tranh phòng, chống ma túy; xác định và triệt phá các vụ phạm tội về ma túy từ ngoại biên.

H. Dũng