Quảng Nam: 6 tháng đầu năm tăng 20 vụ tai nạn giao thông

Sáng nay 11/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2023. Đại tá Hồ Song Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu trực tuyến tại trụ sở UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành, các ngành, Bộ Giao thông vận tải đã thảo luận về thực trạng, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan ở từng địa phương, đặc biệt là những địa phương tăng ở cả 3 tiêu chí, kinh nghiệm được chia sẻ của các địa phương kiểm soát tốt, giảm thiểu số vụ, và thương vong do tai nạn giao trên địa bàn, qua đó tìm giải pháp tiếp tục đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát tốt tình hình.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm dù đã có nhiều nỗ lực song vẫn tiềm ẩn thách thức, phức tạp. Đặc biệt, nhiều tuyến đường trọng điểm, quan trọng được đưa vào vận hành khai thác, tình trạng vi phạm về tốc độ, xe quá khổ quá tải vẫn còn tái diễn.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhận được sự quan tâm lớn của Đảng, Quốc hội và cả hệ thống chính trị, có sự chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước đem lại thuận lợi cho hoạt động chỉ đạo, triển khai ở các cấp cơ sở. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, các địa phương có nhiều nỗ lực cố gắng, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông cả nước ở ba tiêu chí. Song cũng cần nhìn nhận, tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp gây bức xúc lo lắng cho toàn xã hội, đòi hỏi phải kiên trì và quyết tâm hơn, có những giải pháp mạnh mẽ, toàn diện hơn trong thời gian tới.

Tại Quảng Nam, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã xảy ra 93 vụ tai nạn giao thông, làm chết 78 người và bị thương 66 người. So với cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông tăng 20 vụ, tương đương mức tăng trên 27%, tăng 11 người chết và giảm 5 người bị thương.

Hiền Viên – Đại Quang