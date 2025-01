Quân khu V tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách và quân nhân xuất ngũ của huyện Hiệp Đức

Sáng ngày 17/1, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy cục chính trị, Phó Chủ nhiệm chính trị quân khu V cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết cho nhân dân 2 xã Phước Trà, Sông Trà (đây là 2 xã An toàn khu của huyện Hiệp Đức).

Tặng quà cho các gia đình chính sách, quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã Phước Trà, Sông Trà

Đoàn dành tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách, quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn của 2 xã, mỗi suất trị giá 800 nghìn đồng và tặng quà cho Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự, công an các xã Sông Trà, Phước Trà.

Tặng quà cho Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự, công an các xã Sông Trà, Phước Trà

Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất chúc toàn thể Nhân dân và cán bộ 2 xã Sông Trà, Phước Trà đón một cái tết vui vẻ, bình an, hạnh phúc. Mong muốn đảng bộ chính quyền và nhân dân các xã An toàn khu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH của địa phương, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây cũng là dịp thể hiện lòng tri ân của cán bộ, chiến sĩ bộ tư lệnh quân khu V đối với các gia đình chính sách đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của quê hương.

Mỹ Linh – Thanh Hoa