Phường Điện Ngọc vinh dự tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Tối 12/8, phường Điện Ngọc (Điện Bàn) tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đây là một trong số những địa phương được chọn tổ chức điểm ngày hội.

Đến tham dự ngày hội, có bà Lê Thị Thủy – Phó trưởng ban dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh.

Những năm qua phường Điện Ngọc đã tổ chức hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức và duy trì hiệu quả hoạt động của các mô hình tự quản, phòng chống tội phạm như “Camera giám sát an ninh”, mô hình “Phòng chống tội phạm qua mạng xã hội”, mô hình “Khu nhà trọ an toàn về ANTT”, mô hình “Tổ tuần tra nhân dân”…Các mô hình được đông đảo quần chúng tham gia và đã đi vào cuộc sống cũng như trở thành những quy ước trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường cũng đã phối hợp với MTTQ, các ngành, tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy; giáo dục, cảm hóa đối tượng tại gia đình và cộng đồng dân cư; quản lý, giúp đỡ đối tượng chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; giao nộp vũ khí…, góp phần chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn phường Điện Ngọc.

Ông Phan Quang Quốc Huy – Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc phát biểu

Ông Phan Quang Quốc Huy – Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cho biết, ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ là dịp để khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với phong trào bảo vệ ANTQ. Đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

“Chặng đường phát triển còn nhiều thách thức, phường Điện Ngọc cần tiếp tục nâng cao nhận thức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định, hướng dẫn của Bộ Công an và của tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, ông Quang nhấn mạnh.

Trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

Tại ngày hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng 02 giấy khen; Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen cho 04 tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ năm 2023.

Hiền Vi – Trường Sơn