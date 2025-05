Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiến hành Đại hội đảng bộ

Trong hai ngày 25 và 26/5, tại Núi Thành (Quảng Nam), Phòng Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật duy trì và thực hiện hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” gắn với hai khâu đột phá của ngành kỹ thuật. Cơ quan bảo đảm hậu cần, kỹ thuật thường xuyên cho 146 lượt tàu, xuồng cho các nhiệm vụ, với hơn 54.000 hải lý an toàn. Công tác Hậu cần đã chủ động khai thác tạo nguồn lương thực, thực phẩm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, đạt chỉ tiêu trên giao, bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn quân trang cho các đối tượng. Quản lý, chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe bộ đội, tiếp nhận, cấp phát và dự trữ xăng dầu đúng thủ tục, nguyên tắc, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối. Cơ quan thường xuyên đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tạo ra nhiều công trình, sản phẩm thiết thực, có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, thực hiện đồng bộ, hiệu quả đột phá chủ động, linh hoạt, khoa học, hiệu quả trong bảo đảm và xây dựng nền nếp, chính quy ngành hậu cần, kỹ thuật toàn diện, có chiều sâu. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Phòng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nam Trung