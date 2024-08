Phối hợp truyền thông phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai tại Tiên Phước

Sáng 29/8, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 3 cùng với UBND huyện Tiên Phước phối hợp tổ chức hội nghị truyền thông phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai cho người dân ở 4 xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Châu và Tiên Hà.

Toàn cảnh hội nghị sáng 29/8

Tại đây, người dân được nâng cao nhận thức về công tác chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường ngày càng khắc nghiệt của thời tiết; các khuyến cáo trong phòng tránh thiên tai, bão lũ; thông tin, cảnh báo người dân khi thực hiện lệnh vận hành; phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện; thông tin về an toàn hồ đập, các phương án vận hành hồ chứa, điều tiết cấp nước phục vụ sản xuất và đẩy mặn cho hạ du vào mùa kiệt, điều tiết cắt giảm lũ cho hạ du vào mùa mưa bão, các tín hiệu cảnh báo khi vận hành điều tiết lũ…

Ngoài ra, các đại biểu còn được hướng dẫn thực hành tin nhắn trong cảnh báo lũ, ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra cũng như các giải pháp an toàn cho người dân vùng hạ du khi thủy điện điều tiết nước, cắt giảm lũ trong mùa mưa bão.

Qua buổi truyền thông giúp người dân nắm bắt được quy mô hoạt động, quy trình vận hành điều tiết hồ chứa, cũng như an ninh an toàn hồ đập của các nhà máy thủy điện Sông Tranh 2, Sông Tranh 3 và Sông Tranh 4. Đồng thời giúp người dân vùng hạ lưu thủy điện nắm rõ công tác vận hành các hồ chứa thủy điện, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nguyễn Hưng