Phối hợp kiểm soát chặt chẽ hoạt động tại các cửa khẩu

Chiều 19/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động thực thi pháp luật về xuất nhập cảnh, xuất nhập hàng hóa, xuất nhập phương tiện tại các cửa khẩu

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp

Từ năm 2019-2024, trên tuyến cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển, hai bên đã phối hợp làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 359,749 lượt người, 95,364 lượt phương tiện vận tải, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 12 tỷ 305 triệu USD. Hai bên phối hợp tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, khu vực biên giới, vùng biển đảm bảo mọi hoạt động an toàn, an ninh trật tự được đảm bảo. Duy trì thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào, triển khai đồng bộ các biện pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Hội nghị khen thưởng cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy chế phối hợp.

Hồng Anh