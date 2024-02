Ghi nhận vào ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn, phố cổ Hội An thu hút rất đông người dân địa phương và du khách đến tham quan. Là địa điểm du lịch quen thuộc, phố cổ Hội An trở thành sự lựa chọn lý tưởng đối với người dân và du khách cả nước mỗi dịp Tết đến xuân về.

Phố cổ Hội An thu hút đông khách tham quan ngày Tết

Trong ngày mùng 2 Tết Giáp Thìn, hàng ngàn người dân và du khách đổ về Hội An để tham quan và chụp ảnh, tạo nên không khí nhộn nhịp và đông vui. Các tuyến đường chính của Hội An như Bạch Đằng, Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Trần Phú… du khách cũng chen chúc nhau du xuân.

Nhiều mặt hàng lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, vải lụa và các mặt hàng truyền thống do chính người dân Hội An làm và bày bán cũng thu hút nhiều du khách mua về làm quà. Không chỉ vậy, các hàng quán ven đường với các món ăn đặc trưng của Hội An như Cao lầu, mỳ Quảng, bánh đập, tào phớ, chè Hội An… cũng tấp nập người dân, du khách thưởng thức.

Ngoài các ngôi nhà cổ, nhiều con hẻm trên các tuyến đường của Hội An cũng trở thành lựa chọn của người dân và du khách check-in.



Năm nay, vì chùa Cầu đang sửa chữa, do đó khu vực này không đông đúc như mọi khi. Thay vào đó, người dân và du khách lựa chọn tham quan các tuyến đường có những ngôi nhà cổ và thử dịch vụ đi thuyền trên sông Hoài.

So với Tết thì dịp Tết Giáp Thìn 2024, thời tiết Quảng Nam khá thuận lợi nên người dân và du khách tham quan đông hơn so với năm ngoái.

Dương Oanh – Tấn Châu