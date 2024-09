Kiểm tra tiến độ thi công đường ĐT609 đoạn An Điềm – A Sờ, qua Đại Lộc, Đông Giang sáng 24/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng ghi nhận những kiến nghị của chủ đầu tư, cũng như chính quyền địa phương liên quan đến giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng yêu cầu địa phương phải sớm hoàn thành phương án bồi thường cho những trường hợp còn lại trên tinh thần có lợi cho người dân. Nếu đoạn nào nắn tuyến không ảnh hưởng đến việc thu hồi đất thì thực hiện điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng cũng đã thống nhất chủ trương điều chỉnh kế hoạch vốn và điều chỉnh thời gian hoàn thiện dự án này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng kiểm tra tiến độ thi công đường ĐT609

Đường ĐT 609 có chiều dài trên 21km, trong đó Đại Lộc 6,8km và huyện Đông Giang 14,5km. Tổng mức đầu tư dự án này là 260 tỷ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (QLDA ĐTXD các CTGT) làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên do vướn mặt bằng nên việc triển khai chậm tiến độ. Đoạn qua Đại Lộc hiện còn hơn 2km chưa bàn giao mặt bằng vì người dân chưa thống nhất phương án bồi thường. Đại Lộc đã công khai phương án GPMB, song các hộ dân không đồng ý với lý do, giá trị công khai lần 02 thấp hơn so với lần công khai phương án lần 01 (lý do điều chỉnh giá: do điều chỉnh từ đất vườn ao sang đất trồng cây lâu năm). Một số trường hợp đã nhận bồi thường nhưng chặt cây bàn giao mặt bằng. Đoạn qua huyện Đông Giang đã bàn giao mặt bằng 14,15km, còn 0,35km chưa bàn giao. Hiện nay UBND huyện Đông Giang đang hoàn thiện thủ tục để thẩm định, phê duyệt phương án.

Trung Hiếu