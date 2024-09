Chiều 11.9, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh cùng lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT đến thăm và tặng quà Trung thu cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục hòa nhập đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Trần Xuân Vinh tặng quà trẻ em nhân dịp tết Trung thu

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chia sẻ khó khăn với cán bộ, giáo viên và trẻ khuyết tật đang học tập tại Trung tâm, chúc các cháu có một mùa Trung thu tràn đầy niềm vui. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập của các cháu; động viên cán bộ, giáo viên Trung tâm tiếp tục chăm lo, giáo dục kỹ năng, đặc biệt là các em khiếm thính, giúp các em vượt qua mặc cảm, tự tin hòa nhập cộng đồng. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh cùng đoàn công tác tặng những phần quà Trung thu ý nghĩa cho các em được nuôi dạy tại đây.

Trung tâm Hỗ trợ và Giáo dục hòa nhập đối với trẻ khiếm thính Quảng Nam hiện có 26 học viên, được Tổ chức Hearing and Beyond in Vietnam vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài nhằm giúp trẻ em khiếm thính hòa nhập với xã hội. Ngoài chăm sóc, giáo dục, Trung tâm còn hướng nghiệp cho trẻ khiếm thính từ 8 tuổi đến 18 tuổi trên địa bàn thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên và các xã: Điện Phương, Điện Nam Bắc, Điện Nam Trung, Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn. Qua đó, giúp các em khuyết tật phát huy khả năng, rèn luyện để hòa nhập cộng đồng.

Duy Bình