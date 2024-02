Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng thăm, chúc Tết đầu năm mới các đơn vị

Chiều nay 15/2, đồng chí Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã đến thăm, chúc Tết đầu năm mới các đơn vị, gồm: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và Báo Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, chúc Tết đầu năm Công an tỉnh Quảng Nam

Tại Công an tỉnh Quảng Nam, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những ngày Tết vừa qua. Đặc biệt, lực lượng CSGT túc trực 24/24 góp phần giảm đáng kể tai nạn giao thông, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Qua Tết, Công an tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh thay mặt đơn vị bày tỏ quyết tâm chính trị cao, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt các nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Tỉnh ủy, UBND và nhân dân giao phó.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đến thăm Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Với chức năng, nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới của tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người lính quân hàm xanh trong lòng nhân dân. Đặc biệt, đơn vị đã làm tốt nhiệm vụ chăm lo Tết cho đồng bào các xã ở tuyến biên giới với nước bạn Lào cũng như các địa phương ven biển, các xã đảo nơi có đơn vị đóng chân.

Đến thăm, chúc Tết Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng mong muốn cán bộ, nhân viên đơn vị tiếp tục đoàn kết, phấn đấu góp phần cùng Đảng bộ tỉnh hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra trong năm 2024. Thay mặt đơn vị, đồng chí Thái Bình – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới 2024, bày tỏ, quyết tâm, nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến thăm, chúc Tết Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Báo Quảng Nam

Đến thăm, chúc Tết đầu năm Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng gởi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường. Mong muốn tập thể đơn vị đoàn kết, thống nhất phấn đấu xây dựng Trường đạt chuẩn mức 1 vào năm 2025 để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII.

Đến thăm, chúc Tết đầu năm lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, người lao động của Báo Quảng Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lê Văn Dũng ghi nhận, đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của Báo Quảng Nam trong sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian qua. Đặc biệt, trong những ngày nghỉ Tết, Báo Quảng Nam vẫn sản xuất hàng trăm tin, bài, kịp thời truyền tải các chủ trương, định hướng của lớn của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đến nhân dân.

Xuân Hiếu – Quang Phi