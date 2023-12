Phát hiện kho sang chiết “ khí cười” lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tối ngày 18/12, trên Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tổ chức dừng, kiểm tra xe BKS 92A-307.01 do Nguyễn Văn B (SN 1997, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam) điều khiển; qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 05 bình “khí cười” (N2O).

Địa điểm sang chiết “khí cười” của Nguyễn Văn B

Lái xe khai nhận thường xuyên sang chiết “ khí cười” để bán tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Khi đang vận chuyển “khí cười” từ nhà vợ tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra tại nhà vợ của B và kho chứa hàng tại phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 154 bình kim loại có khối lượng khác nhau (trong đó có 50 bình chứa “khí cười”, còn lại là vỏ bình dùng để sang chiết).

Khí N2O là một hợp chất không màu, không mùi và không hương vị. Khi hít phải loại khí này sẽ khiến cơ thể có cảm giác hưng phấn, mất kiểm soát hành vi, gây ảo giác. Lực lượng Công an đã tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý.

Xuân Mai