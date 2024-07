Phát hiện 8 nam, nữ thanh niên sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam vừa phát hiện, xử lý nhóm 8 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Lực lượng Công an kiểm tra tại phòng hát karaoke

Vào lúc 04 giờ 00 phút ngày 12/7/2024, Tổ công tác phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Tam Kỳ bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Paris, số 120 đường Lý Thường Kiệt, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ. Qua kiểm tra phát hiện tại phòng số 7 (tầng 3) có 08 khách gồm 04 nam, 04 nữ đang thuê phòng hát karaoke. Tại phòng hát karaoke, lực lượng Công an phát hiện 01 đĩa sứ màu trắng bên trên có chứa một ít chất bột màu trắng (nghi là ma túy loại ketamin) chưa xác định khối lượng, 01 tờ tiền polime được cuộn tròn dạng ống hút, 01 thẻ nhựa màu đen và một số tang vật khác có liên quan. Đấu tranh ban đầu, 8 đối tượng khai nhận đã sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng số 07.

Tang vật chứa chất ma túy tại phòng hát

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở kinh doanh karaoke Paris không cung cấp được hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke. Vụ việc được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH chuyển Công an Tp Tam Kỳ điều tra làm rõ.

Xuân Mai ( PX03)