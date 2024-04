Sáng 19/4, Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Quế Sơn tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024. Ông Mai Văn Mười – Giám đốc Sở Y tế cùng đại diện các sở, ban, ngành dự lễ.

Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” diễn ra từ ngày 15/4-15/5 hàng năm. Với chủ đề “Tiếp tục Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm nay tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ly Lan – Quốc Thành