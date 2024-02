Núi Thành đảm bảo tốt an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Sáng nay 15/2, Huyện ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024.

Tết năm nay, Núi Thành đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Công an huyện và Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ban đêm, duy trì hoạt động hiệu quả của Tổ công tác đặc biệt 959.

Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện tổ chức giao lưu các câu lạc bộ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ “Chào xuân mới 2024”; tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi “Nữ thanh niên thanh lịch Núi Thành năm 2024”, chọn 12 thí sinh vào vòng chung kết vào tối ngày 16/02/2024 (mùng 7 tết) và nhiều hoạt động thể thao sôi nổi.

Núi Thành cũng tổ chức chăm lo Tết, bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân trong huyện.

Văn Phin