Nông Sơn: Ký kết quy chế bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Chiều 11/9, Công an huyện Nông Sơn phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện ký kết kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Theo nội dung ký kết, Công an huyện Nông Sơn và Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Bảo vệ an toàn trụ sở, tài sản tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện và điểm giao dịch tại các xã, thị trấn; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ngân hàng, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”.

Phối hợp với các cơ quan liên quan, tham mưu HĐND, UBND huyện bố trí nguồn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù. Cung cấp danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quá trình thực hiện các quy trình, thủ tục vay vốn, xử lý nợ bị rủi ro. Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng vốn vay và thu hồi vốn vay. Hỗ trợ trong công tác xử lý nợ khó đòi, hỗ trợ tìm kiếm xác minh hộ vay đi khỏi nơi cư trú và tham gia Tổ đôn đốc, thu hồi nợ khó đòi tại các xã, thị trấn…

Minh Thông