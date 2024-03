Nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2024)

Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2024) và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi.

Chiều ngày 5/3, tại Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, LĐLĐ thành phố Hội An đã tổ chức hội thi nấu ăn “Cùng nhau vào bếp, gắn kết yêu thương” năm 2024 giữa các Công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp. Có 16 đội tham gia hội thi, mỗi đội gồm 5 thành viên (2 nam, 3 nữ) cùng vào bếp hoàn thiện 1 bàn tiệc dành cho 10 người ăn, đảm bảo tối thiếu 4 món chính và 1 món tráng miệng theo thể lệ đã quy định với số tiền 1.200.000 đồng/bàn; trong đó, món mỳ gà là món chính. Hội thi tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống và công tác, qua đó thúc đẩy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, công nhân viên chức – lao động thành phố Hội An. (Quốc Hải – Minh Vũ)

Ngày 5/3, LĐLĐ huyện Bắc Trà My tổ chức hội thi cắm hoa với gần 100 thí sinh là nữ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động đến từ các công đoàn cơ sở trực thuộc và đông đảo đoàn viên, CCVCLĐ trên địa bàn huyện tham gia. Tại hội thi, các thí sinh thi cắm hoa với chủ đề: “Người phụ nữ Việt Nam”. Mỗi đội thi thực hiện cắm, trang trí 1 bình hoặc lẵng, giỏ hoa, có biển tên chủ đề và 1 bản thuyết trình. Đây là dịp để chị em thể hiện tài năng, không chỉ giỏi trong chuyên môn, nghiệp vụ mà còn có thể tạo ra những tác phẩm ấn tượng, mang tính nghệ thuật cao; không chỉ đẹp về hình thức mà còn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thể hiện tình yêu, sự tôn trọng và tôn vinh những nét đẹp văn hóa của người phụ nữ Việt Nam. (Tuấn Tú – Thúy Vân)

Trung tâm VH-TT và TT-TH huyện Đại Lộc vừa phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức Giải Bóng đá nữ (5 người) huyện Đại Lộc năm 2024. Tham dự giải có trên 200 vận động viên đến từ 18 đội bóng thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua 04 ngày thi đấu sôi nổi, kết quả, BTC trao giải Nhất và Cúp vô địch cho đội bóng đá nữ xã Đại Nghĩa; giải Nhì thuộc về xã Đại Phong; đội bóng xã Đại Chánh và Đại An đồng hạng Ba và giải phong cách thuộc về đội bóng xã Đại Minh. (X.Trinh)