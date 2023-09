Nhiều địa phương chưa triển khai thực hiện đầu tư dự án xử lý rác thải

Sáng nay 22/9, Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh có buổi làm việc với Sở TNMT nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030.

Báo cáo của Sở TNMT nêu lên tại buổi làm việc cho biết, hiện nay, các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô lớn xử lý rác liên vùng đã được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tham mưu thực hiện, gồm: Nhà máy xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (đã đi vào hoạt động) và Dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nam Quảng Nam, hạng mục xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh (đã triển khai thực hiện).

Tại các huyện chỉ có một số địa phương triển khai nhưng do chưa thực sự quyết liệt nên tiến độ còn rất chậm, như: Hội An, Bắc Trà My, Nam Giang, Nam Trà My, Tiên Phước… Đối với các địa phương khác hầu như chưa triển khai thực hiện đầu tư dự án xử lý rác thải theo các vị trí đã được quy hoạch, chưa quan tâm tuyên truyền vận động nhân dân địa phương về các chủ trương, chính sách trong công tác quản lý, xử lý chất thải rắn nói chung dẫn đến khó khăn trong việc triển khai, lúng túng, bị động trong công tác quản lý, xử lý rác thải phát sinh trên địa phương mình quản lý.

Tại buổi làm việc, Sở TNMT cũng đã nêu lên một số kiến nghị, đề xuất như: Tỉnh ủy xem xét, nhắc nhở cấp ủy các địa phương trong việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2016 của Tỉnh ủy về công tác Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Xem xét trách nhiệm đối với các địa phương chậm trễ, chây ì trong triển khai thực hiện đầu tư các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư các khu xử lý rác thải sinh hoạt theo Đề án số 1662 đã được UBND tỉnh phê duyệt nhất là đề xuất phương án hỗ trợ các xã nơi có khu xử lý rác thải trong việc thực hiện đầu tư, nâng cấp, cải tạo, bảo dưỡng các công trình thiết yếu phục vụ dân sinh,…

Kim Huệ