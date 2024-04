Nhận hồ sơ dự thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 trước ngày 30/8

Nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức thi bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024

Theo kế hoạch vừa được UBND tỉnh Quảng Nam ban hành, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thi bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện năm 2024 hoàn thành trước ngày 30/7. Thời gian gửi hồ sơ đăng ký dự thi cấp tỉnh trước ngày 30/8.

Theo đó, sản phẩm tham gia bình chọn phải là sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện; là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm hướng tới OCOP, khởi nghiệp sáng tạo; sản phẩm có tiềm năng phát triển và có khả năng tìm kiếm thị trường tiêu thụ để tiếp tục phát huy thế mạnh tại địa phương do chính cơ sở CNNT sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn. Sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, và các quy định khác liên quan về chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 hoàn thiện hồ sơ bình chọn và đề nghị UBND tỉnh công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 trước ngày 30/10/2024.

Dương Oanh – Kim Huệ