Nhà hàng đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận cấp Bạch kim về tiêu chuẩn Du lịch carbon

Chiều ngày 25/4, tại TP Hội An, ông Kulladejha Siriwattanawat – Chủ tịch Quỹ Quản lý Môi trường Thái Lan đã trao chứng nhận cấp độ Bạch kim của tiêu chuẩn Du lịch carbon cho nhà hàng The Field Hội An. Đây là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận danh giá này.

Nhà hàng The Field Restaurant Hội An được công nhận đạt cấp độ Bạch kim đối với các hoạt động kinh doanh bền vững

Quỹ Quản lý Môi trường Thái Lan và công ty Magnus International đã độc lập khảo sát nhiều đơn vị kinh doanh nhà hàng phục vụ du lịch tại nhiều địa phương cả nước. Dựa vào các tiêu chí quy định của tiêu chuẩn giảm phát thải carbon thế giới, nhà hàng The Field Restaurant Hội An được công nhận đạt cấp độ Bạch kim đối với các hoạt động kinh doanh bền vững, xem xét tác động môi trường, nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính và mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Ông Kulladejha Siriwattanawat – Chủ tịch Quỹ Quản lý Môi trường Thái Lan cho rằng, giải thưởng này sẽ là động lực để chính quyền, các chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch lan tỏa mạnh mẽ phương thức kinh doanh ưu tiên bảo tồn môi trường và cùng nhau phát triển du lịch bền vững cho các thế hệ tương lai.

Dịp này, Quỹ Quản lý Môi trường Thái Lan, công ty Magnus International quản lý dự án bù đắp carbon và môi trường và Công ty Emic Hospitality – Hội An thực hiện ký kết cam kết chung về tính bền vững, cùng góp phần thúc đẩy Hội An thành một điểm đến du lịch bền vững kiểu mẫu. Sự hợp tác này sẽ tập trung vào việc thực hiện các hoạt động thân thiện với môi trường trong khách sạn, nhà hàng và giao thông công cộng, đồng thời thúc đẩy du lịch có trách nhiệm giữa các du khách và đơn vị kinh doanh.

Tấn Châu