Nam Trà My: Tiêu hủy gần 200 khẩu súng, vũ khí thô sơ và vật liệu nổ

Sáng 20/2, Công an huyện Nam Trà My tổ chức tiêu hủy số lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo do người dân tự giác giao nộp.

Thời gian qua, tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn huyện tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Trước thực trạng đó, Công an huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp, đồng thời tăng cường kiểm tra, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ bị cất giấu trái phép.

Qua công tác tuyên truyền và vận động, lực lượng chức năng đã tiếp nhận 192 khẩu súng tự chế (súng khí nén, súng hơi cồn), 124 vũ khí thô sơ và linh kiện vũ khí các loại (dao, đao, kiếm, phớ, tuýp sắt, côn…). Toàn bộ số vũ khí sau khi kiểm tra, phân loại đã được tiêu hủy theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trung Lê