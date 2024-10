Ngày 15/10, đoàn công tác huyện Nam Trà My đã đến thăm, động viên chính quyền và nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 3.

Nam Trà My thăm hỏi, động viên huyện Bảo Yên (Lào Cai) khắc phục hậu quả thiên tai

Đến thăm hỏi, tặng quà động viên người dân thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, nơi bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ, đoàn công tác chia sẻ những đau thương, mất mát của bà con, nhất là những gia đình bị mất nhà cửa và có người bị chết do mưa lũ; đồng thời mong muốn, các gia đình phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, phấn đấu vượt qua những khó khăn để ổn định cuộc sống.

Huyện Nam Trà My trao tặng 350 triệu đồng hỗ trợ cho huyện Bảo Yên (Lào Cai)

Trong chuyến thăm, đoàn công tác của huyện Nam Trà My đã trao tặng 150 triệu đồng, cùng với 200 triệu đồng do nhân dân, cán bộ, công chức và người lao động trên địa bàn huyện Nam Trà My quyên góp. Những tấm lòng, sự sẻ chia của chính quyền và Nhân dân huyện Nam Trà My góp phần giúp huyện Bảo Yên vượt qua khó khăn, tiếp thêm động lực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất. Đồng thời thể hiện truyền thống tương thân tương ái, tình cảm gắn bó giữa chính quyền và nhân dân hai huyện.

Phú Thiện