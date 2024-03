Nam Trà My tập trung sắp xếp dân cư

Theo chỉ tiêu Nghị quyết số 23 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025 Nam Trà My thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư 2.544 hộ.

Trong đó, có 350 hộ di dời khẩn cấp do thiên tai, 2.174 hộ di dời ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn (di dời chỗ ở 1.961 hộ; di dời, chỉnh trang tại chỗ 213 hộ và 20 hộ di dời ra khỏi vùng đặc dụng, phòng hộ). Qua rà soát, huyện Nam Trà My có 3.313 hộ nằm trong kế hoạch triển khai sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021 – 2025.

Để thực hiện tốt việc sắp xếp dân cư, Nam Trà My đã xác định nhân dân là chủ thể chính thực hiện, Nhà nước hỗ trợ theo định mức với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ngoài hỗ trợ của Nhà nước, nguồn lực đóng góp từ cộng đồng dân cư, nhất là tham gia ngày công, ý thức chủ động thực hiện có vai trò quan trọng giúp các hộ dân làm nhà ở ổn định.

Đặc biệt, Nam Trà My tập trung ưu tiên bố trí, sắp xếp dân cư, ổn định sản xuất gắn với đất sản xuất, phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới và các quy hoạch khác. Mục đích phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, ổn định chỗ ở, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện sinh kế, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tấn Sỹ