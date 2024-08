Sáng 22/8, UBND huyện Nam Trà My tổ chức hội nghị quán triệt các quy định pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin.

Nam Trà My tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước sáng 22/8

Công tác bảo vệ bí mật nhà nước và công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng là một trong những nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định chính trị và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, để thực hiện mưu đồ chính trị, các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước đã và đang lợi dụng triệt để internet để thu thập thông tin bí mật nhà nước; các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường các hoạt động tinh vi, phức tạp trên không gian mạng. Điều này đặt ra những thách thức không nhỏ đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của cả hệ thống chính trị.

Do đó, hội nghị lần này nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Nam Trà My về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước; bồi dưỡng kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, nhất là cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước, góp phần đưa công tác này đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả.

Phú Thiện