Chiều nay 1/4, huyện Nam Trà My tổ chức họp mặt, gặp gỡ các cơ quan, thông tấn báo chí thường xuyên phối hợp, hỗ trợ cho huyện trong năm qua.

Toàn cảnh buổi gặp mặt chiều nay 1/4

Tại buổi gặp mặt, huyện Nam Trà My đã ra mắt trang phục truyền thống của đồng bào 3 dân tộc anh em trên địa bàn huyện là: Ca Dong, Mơ Nông và Xê Đăng.

Sau nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm và lấy ý kiến thống nhất của đồng bào thiểu số trên quy mô toàn huyện; từ năm 2024, huyện Nam Trà My đã chọn và đưa vào sử dụng đại trà trên quy mô toàn huyện về trang phục truyền thống, đưa vào mặc trong nhà trường, các nghi lễ truyền thống và khôi phục các làng dệt truyền thống.

Nam Trà My ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử và trang phục 3 dân tộc anh em trên địa bàn huyện

Cũng tại buổi gặp mặt, huyện Nam Trà My đã chính thức công bố và ra mắt sàn giao dịch thương mại điện tử để làm nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm sâm Ngọc Linh và các mặt hàng nông sản đặc trưng của địa phương. Đây là huyện miền núi đầu tiên của tỉnh Quảng Nam triển khai buôn bán trên không gian mạng thông qua sàn giao dịch điện tử.

Cũng tại đây, lãnh đạo huyện Nam Trà My đã thông tin thêm một số kết quả nổi bật trên lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội trong năm 2023 như: diện tích trồng mới sâm Ngọc Linh, quế Trà My tăng nhiều so với kế hoạch năm trước, đạt 118,5% kế hoạch; tổng thu ngân sách địa phương 1.356 tỷ đồng, đạt 173% kế hoạch; đào tạo nghề cho 443 lao động; toàn huyện giảm 645 hộ nghèo, tỷ lệ giảm 8,39%.

Có được kết quả đó, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự nỗ lực của huyện, còn có một phần đóng góp của các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh. Dịp này, huyện Nam Trà My cũng thông tin một số định hướng chính trong năm 2024 và mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp, hỗ trợ về mặt truyền thông của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh, để địa phương tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Tấn Sỹ – Phú Thiện