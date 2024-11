Nam Trà My – Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường

Từ ngày 22/11 đến 23/11, trên địa bàn huyện Nam Trà My xảy ra mưa to và rất to, trong đó tập trung ở các xã Trà Dơn, Trà Don, Trà Leng, Trà Cang…

Lực lượng dân quân cắm biển cảnh báo khu vực bị sạt lở

Mưa to kéo dài liên tục khiến 1 số tuyến đường đến các xã này bị sạt lở, nguy cơ cao chia cắt cục bộ. Đặc biệt đường vào làng ông Deo thôn 2, xã Trà Dơn bị sạt lở, sụt lún, hư hỏng nặng, xe máy, ô tô không lưu thông được.

Sáng 23/11/2024, Cán bộ chiến sĩ Công an các xã đã phối hợp lực lượng dân quân căng dây, cắm biển cảnh báo, túc trực chốt chặn, hướng dẫn người dân đi lại qua khu vực sạt lở.

Lực lượng Công an huyện đang tích cực phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng tham mưu UBND huyện Nam Trà My có biện pháp xử lý sớm nhất. Khuyến cáo người dân không nên lưu thông qua những tuyến đường sạt lở, nhiều rủi ro, nguy hiểm.

Xuân Mai