Nam Giang: Tai nạn giao thông làm 1 người chết tại chỗ

Vào khoảng 20h30 ngày 02/10, tại km 1323+100 đường quốc lộ Hồ Chí Minh thuộc tổ dân phố Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, xe khách mang BKS 74F-00599 do ông Nguyễn Anh Tuấn (1985), trú tại khu phố 2, phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị điều khiển di chuyển theo hướng Đà Nẵng – Kon Tum, đến địa điểm trên va chạm mạnh với xe máy BKS 92F1-04069 do ông A Lăng May (1955), trú tại thôn Bến Giằng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hậu quả, vụ tai nạn làm người điều khiển xe máy chết tại chỗ, xe máy bị hư hỏng nặng. Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Giang và Đội Cảnh sát giao thông số 2, Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Văn Khanh