Nam Giang phát động Tháng Công nhân năm 2025

Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động huyện Nam Giang tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025.

Quang cảnh lễ phát động sáng nay 26/4

Tháng Công nhân năm 2025 với chủ đề “Giai cấp công nhân Việt Nam: Tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” là đợt cao điểm triển khai nhiều hoạt động thiết thực, trực tiếp hướng về người lao động, với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, mang tính hành động cao.

Song song đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 được phát động với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; tăng cường rà soát, đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất an toàn tại nơi làm việc.

Cùng với đó, các cấp công đoàn sẽ phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); tiếp tục rà soát, triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên và các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Các hoạt động hưởng ứng sẽ được triển khai sâu rộng trên toàn huyện từ ngày 1/5 đến 31/5, hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống công nhân, đồng thời nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động trong cộng đồng doanh nghiệp.

Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Nam Giang đã trao 49 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Y Thơm