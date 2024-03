Nam Giang khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng nay 13/3, huyện Nam Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

Năm 2023, công tác quản lý Nhà nước về ANTT, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được tăng cường, đặc biệt đã tập trung chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt công tác thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ, lộ trình quy định. Trong năm, đã thu nhận 14.296 hồ sơ định danh điện tử mức 1 và mức 2, đã kích hoạt 10.945 hồ sơ.

Công an huyện tổ chức 110 buổi tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thu hút gần 2.500 lượt người tham gia. Qua công tác vận động, tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp hơn 120 thông tin; trong đó, có hơn 60 tin có giá trị giúp lực lượng Công an bắt, vận động truy nã 1 đối tượng, thu hồi 14 súng, 5 công cụ hỗ trợ và hàng chục viên đạn các loại. Đồng thời, Công an huyện phối hợp tổ chức 12 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, có 110 lượt ý kiến đóng góp với lực lượng.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được quan tâm, triển khai rộng khắp các khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, nhất là tuyên truyền thông qua mạng xã hội và các buổi tuyên truyền trực tiếp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng.

Trong năm, huyện đã xây dựng 1 mô hình, nhân rộng 1 mô hình ANTT, nâng tổng số mô hình trên địa bàn lên 7 mô hình về ANTT như: “Tiếng kẻng an ninh”, “Tộc họ tự quản”…

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Văn Thủy