Năm 2024, Nam Giang vận động giao nộp, thu hồi 120 khẩu súng các loại

Sáng 27/12, huyện Nam Giang sơ kết việc thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP, này 5/9/2019 của Chính phủ và triển khai kế hoạch năm 2025.

Năm 2024, các lực lượng đã thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin theo quy chế đề ra. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều giải pháp quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh và xử lý đúng đắn, linh hoạt, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Các mô hình “Tiếng mõ thôn, bản”, tổ “Tự quản đường biên cột mốc”, “Tiếng loa An ninh”, “Camera giám sát An ninh”, “Tộc họ tự quản”, “Tổ tự quản về ANTT”, “Tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực Biên giới”… hoạt động hiệu quả.

Năm 2024, các lực lượng tuyên truyền, vận động giao nộp, thu hồi 59 khẩu súng quân dụng (súng AK đã gỉ sét, hư hỏng nhiều bộ phận), 54 khẩu súng tự chế, 07 vũ khí thô sơ, 3 sò kích điện.

Cùng với đó, thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng của huyện Đắc Chưng ( tỉnh Sê Kông, Lào ) triển khai hiệu quả nội dung nghị định về đường biên giới và mốc quốc giới giữa hai nước Việt – Lào; phối hợp cùng với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn định kỳ tổ chức tham gia tuần tra song phương bảo vệ tuyến biên giới.

