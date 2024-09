Mưa lớn, học sinh Quảng Nam nghỉ học ngày 19/9/2024

Do ảnh hưởng của ATNĐ đang hoạt động trên khu vực biển Đông, nhiều nơi ở Quảng Nam mưa lớn gây ngập. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, chiều 18/9, Sở GD&ĐT đã có thông báo cho học sinh nghỉ học.



Theo đó, Sở GD&ĐT đề nghị các phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; các trường THPT, Phổ thông DTNT tỉnh, Trung tâm GDTX tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 19/9/2024. Đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở GD&ĐT về việc tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa nhiều nơi, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến /75 – 130mm, có nơi cao hơn như: thị Trấn Núi Thành 133mm, Cù Lao Chàm 164mm.



Hiện tại vị trí tâm ATNĐ: Khoảng 17.0 độ Vĩ Bắc; 111.7 độ Kinh Đông, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 382km. Sức gió mạnh nhất: Cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Dự báo trong nhữnggiờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.



Theo dự báo, từ nay đến ngày 20/9 các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ ngày 18/9 đến ngày 19/9. Tổng lượng mưa các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 100 – 250mm, có nơi trên 300mm.

Kim Quảng