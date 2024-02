Lãnh đạo huyện Nông Sơn viếng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tại huyện Nông Sơn, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn, các cơ quan ban ngành, đoàn thể đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm, thắp nến, đặt vòng hoa và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tại Bia chiến thắng Nông Sơn – Trung Phước, nghĩa trang liệt sĩ huyện, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ – những người con ưu tú của dân tộc, đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo huyện dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ các anh hùng liệt sĩ

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo huyện, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn huyện tiến hành dâng hoa, dâng hương lên Đài tưởng niệm liệt sĩ và thắp hương tại các phần mộ, thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

dâng hương, tưởng nhớ tại Dinh Bà Thu Bồn

Tại Dinh Bà Thu Bồn, các đại biểu đã dâng hương, tưởng nhớ công đức to lớn của Bà đối với quê hương xứ sở. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ phải biết ơn với những người đã hy sinh, cống hiến cho cuộc sống ấm no hôm nay và nguyện tiếp bước đi theo con đường mà các thế hệ cha anh đã chọn để giữ gìn và xây dựng non sông, đất nước này ngày càng tươi đẹp.

Thu Phương