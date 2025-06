Lan tỏa yêu thương từ những gia đình tiêu biểu ở Nam Trà My

Hướng đến Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), sáng 12/6, Hội LHPN huyện Nam Trà My phối hợp Huyện đoàn tổ chức chương trình giao lưu các gia đình đoàn viên, hội viên tiêu biểu năm 2025.

Chương trình giao lưu các gia đình đoàn viên, hội viên tiêu biểu năm 2025

Chương trình nhằm tôn vinh giá trị truyền thống của gia đình Việt, tạo không gian gắn kết giữa các gia đình đến từ 10 xã trên địa bàn. Mỗi gia đình đều là tấm gương về gìn giữ gia phong, vượt khó, nuôi dạy con ngoan, học giỏi và sống có trách nhiệm.

Tại buổi giao lưu, các gia đình chia sẻ câu chuyện đời thường về giữ gìn hạnh phúc, nuôi dạy con cái, vượt qua thử thách. Đây cũng là dịp để các thành viên thể hiện tài năng, học hỏi kỹ năng sống và lan tỏa yêu thương, góp phần xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, văn minh. Hoạt động không chỉ tôn vinh những gia đình tiêu biểu mà còn góp phần giáo dục lối sống tích cực, tạo môi trường an toàn cho trẻ em – những mầm non tương lai của Nam Trà My.

Minh Trang