Kỷ niệm 15 năm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm

Tối 23/5, UBND thành phố Hội An tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm đảo Cù Lao Chàm được UNESCO ghi danh Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009 – 2024.

Nhờ sự nỗ lực của chính quyền, khu bảo tồn biển và người dân trên xã đảo Tân Hiệp, Khu dự trữ sinh quyển ngày càng phát triển bền vững, nhiều hệ động thực vật được bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị, thu nhập người dân tăng lên rất nhiều nhờ vào hoạt động du lịch biển.

Lễ kỷ niệm 15 năm đảo Cù Lao Chàm được UNESCO ghi danh Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2009 – 2024

Qua 15 năm, chính quyền Hội An đã thành công trong công tác phát huy giá trị, bảo tồn loài và nâng cao sinh kế cho cộng đồng. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An là một minh chứng điển hình, rõ nét nhất về sự kết nối, hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Danh hiệu này là sự ghi nhận của thế giới về những nỗ lực vượt bậc trong thời gian dài của người dân, các thành phần kinh tế, các tổ chức khoa học, giáo dục và các cấp chính quyền thành phố Hội An trong công tác bảo tồn và phát triển những tài sản, giá trị của địa phương nhưng mang tầm ý nghĩa toàn cầu.Trong 15 năm qua, cộng đồng, chính quyền cùng các bên liên quan nỗ lực thực hiện 3 chức năng Bảo tồn – Hỗ trợ và Phát triển để đáp ứng 7 Tiêu chí của một Khu sinh quyển được UNESCO công nhận.

Nhìn lại 15 năm từ ngày được UNESCO ghi danh Khu dự trữ sinh quyển thế giới năm 2009, thành phố Hội An cho rằng có nhiều bài học quý rút ra từ thực tiễn đối với việc giữ hòn đảo ngọc Cù Lao Chàm. Trong đó, công tác bảo tồn mang lại hiệu quả phải lấy cộng đồng là trọng tâm và là chủ thể trong mọi câu chuyện, xác định chuỗi giá trị có liên quan và câu chuyện liên kết trong phát triển nhưng không phá vỡ cấu trúc tự nhiên, lợi ích của cộng đồng và doanh nghiệp phải đảm bảo hài hòa giữa các bên.

Tấn Châu