Kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Thái Bình

Sáng nay 28/3, Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Lê Huy Tứ – Trưởng phòng Lao động – Việc làm, Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại Công ty TNHH Thái Bình hiện đang đóng chân tại cụm CN-TTCN Tam Đàn (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại Công ty TNHH Thái Bình (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam)

Công ty TNHH Thái Bình thuộc ngành nghề sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn: trụ điện bê tông ly tâm, ống cống bê tông ly tâm các loại… Công ty hiện có 80 lao động đều là người Việt Nam, trong đó có 69 nam và 11 nữ.

Tại đây,Đoàn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh; việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; tình hình sử dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động, thực hiện tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ&BNN); thực hiện tiền lương, tiền công, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể và các chế độ đối với người lao động; công tác phòng cháy, chữa cháy của đơn vị.

Qua công tác kiểm tra, nhìn chung doanh nghiệp đã và đang triển khai những quy định của pháp luật về lao động, đặc biệt là công tác an toàn vệ sinh lao động, cụ thể: 80/80 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ&BNN; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động (quần áo bảo hộ lao động, giày, mũ, nhựa, găng tay, khẩu trang); tổ chức điều tra 2 trường hợp tai nạn lao động thuộc thẩm quyền, lập hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động theo quy định; tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động…

Bênh cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện những nội dung sau: thành lập tổ chức Công đoàn; đăng ký nội quy lao động với cơ quan chuyên môn; thực hiện tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động theo quy định; bồi dưỡng hiện vật cho người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…; xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động…

Công ty TNHH Thái Bình thống nhất và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật lao động và kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Đồng thời, doanh nghiệp đề nghị các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tạo điều kiện hướng dẫn để doanh nghiệp thực hiện tốt quy định của pháp luật.

Nguyễn Nga – Trường Sơn